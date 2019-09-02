شاهدوا : حوار مدهش بين مواطن تركي وشرطي فرنسي

وطنا اليوم-عمان:تعرض أحد المواطنين الأتراك بفرنسا لمضايقات وإهانات من رجل أمن فرنسي حاول التقليل من شأن الأتراك ، قبل أن يرد عليه المهاجر التركي ردا قاسيا.

ووفق ما أظهره مقطع فيديو، احتفى به الأتراك والعرب، بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، فقد أوقف الشرطي الفرنسي المهاجر التركي الذي كان على متن سيارته، قبل أن يدخل في حوار معه، بعدما سأله على جنسيته وأصله.

وتعمد الشرطي الفرنسي إهانة السائق المهاجر بعدما سأله عن مكان عمله، فرد التركي بأنه يشتغل بمطعم يوناني، داعيا إياه إلى زيارته هناك.

الشرطي الفرنسي اختار مقابلة دعوة المهاجر التركي بالرفض، معتبرا أن مطاعم الأتراك واليونانيين قذرة وتفتقر إلى الشروط الصحية، كما لم يتوقف عند هذا الحد بل اعتبر أن فرنسا معروفة بالعطور والنبيذ وغيرها، فيما تركيا معروفة بالمراحيض، في محاولة لتأكيد شتيمته للأتراك.

رد المهاجر التركي جاء قاسيا، حينما ذكر للشرطي الفرنسي بأن التاريخ يذكر بأن فرنسا طورت العطور لأن مواطنيها في العصور القديمة لم يكونوا يستحمون، ويستعملون العطور بذل ذلك، في حين كانت الحمامات التركية دليلا على النظافة.

هذا الرد المفحم استفز الشرطي الفرنسي وأثار غضبه، ما دفعه لمحاولة اعتقال المهاجر التركي وإلصاق تهمة به.







