7 مهن غريبة في البيت الأبيض.. تعرف عليها

وطنا اليوم-عمان:كشف موقع "بزنس إنسايدر" النقاب عن عدد من المهن غير المألوفة في البيت الأبيض، مع الرواتب التي يتقاضاها من يعمل في هذه المهن الغريبة.

رجل الظل

الراتب 115 ألف دولار سنويا

المهمة المطلوبة من "رجل الظل" هي ملازمة الرئيس في البيت الأبيض على الدوام ومساعدته في "كل شيء" بدءا من استيقاظ الرئيس صباحا، ويمرر له الصحف اليومية، ويناوله الأقلام والأدوات التي يحتاجها، ويسافر معه.

الخطاط

الراتب 99400 دولار سنويا



يطلب من الخطاط في البيت الأبيض كتابة الدعوات الخاصة بخط جميل، ويكتب أيضا القوائم، والشهادات، والوثائق، والرسائل الشخصية للرئيس، ويضع فيها لمحة خاصة بكل ضيف اعتمادا على جنسيته وثقافته.

محلل السجلات

الراتب 66900 دولار سنويا

يعمل محلل السجلات على إدارة السجلات التي تأتي عبر البيت الأبيض وفهرستها، وأرشفتها، وتتبع المستندات بين المكاتب والوكالات المختلفة داخل المكتب التنفيذي للرئيس والحكومة الفدرالية.

شيف الحلويات

الراتب 52 ألف دولار سنويا

طاه خاص في البيت الأبيض متفرغ لعمل الأطباق الخاصة الشهيرة والحلويات المميزة والمعجنات والفطائر الصغيرة.

المساعد العسكري للزوار

الراتب 0 دولار أمريكي

يعمل المساعد العسكري على إلقاء التحية لزوار البيت الأبيض، وأداء الرقصات الخاصة، والدردشة مع الزوار وغالبا ما يكون عنصرا في الجيش الأمريكي.

ضابط التصوير

الراتب 95500 دولار سنويا

يعمل ضابط التصوير على متابعة الرئيس وكل ما يقوله وتسجيله وأرشفته خصوصا عندما يكون الحديث للصحافة أو الجمهور بهدف التأكد من عدم وجود سوء فهم لحديث الرئيس.

فريق المراسلات

الراتب 72700 دولار سنويا

مهمة الفريق قراءة آلاف الرسائل والبريد الإلكتروني التي تصل إلى البيت الأبيض ويحتاج بعضها المتابعة والرد، ويقرأ الفريق قرابة 400 رسالة يوميا يعمل على إيجازها وإرسالها للرئيس.