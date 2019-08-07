تقرير: القاهرة أكثر أماناَ من العاصمة الأردنية عمّان

وطنا اليوم-عمان:جاءت القاهرة، ضمن أكثر المدن أمانا في العالم، فيما خلت القائمة من العاصمة عمّان.

والتصنيف المنشور من وحدة المعلومات الاقتصادية في صحيفة الايكونوميست، شمل 60 مدينة، تم تقييمهم من حيث مستوى الحماية الرقمية والبنية التحتية والصحة والأمن الشخصي.

وضم التقرير خمس مدن عربية، وهي: "أبو ظبي، دبي، الكويت، الرياض، والقاهرة".

وحصلت أبوظبي على المركز الـ27، وتلتها دبي في المركز الـ28، والكويت في المركز الـ38، وتلتها مدينة الرياض في المركز الـ39، والقاهرة في المركز الـ55.

ودخلت ست مدن من منطقة آسيا والمحيط الهادئ أول القائمة، وتعتبر طوكيو الأكثر أمانا من حيث الحماية الرقمية بالإضافة إلى تحسين أمان البنية التحتية في ثمان مناطق منذ عام 2017.

وتلي طوكيو سنغافورة وأوساكا وأمستردام وسيدني ودخلت في العشر الأوائل كل من تورونتو وواشنطن وكوبنهاغن وسيؤول وملبورن.

وفي نهاية القائمة كل من يانغون في ميانمار وثم كاراكاس في فنزويلا ولاغوس في نيجيريا في المركز الـ60.