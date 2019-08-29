وفاة عروس مصرية بحادث سير على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم-عمان:توفيت عروس مصرية، قبل ساعات من زفافها وأصيب 6 من أقاربها، في فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربى "أسوان - القاهرة".

ووقع الحادث بالقرب من من قرية فارس بمحافظة أسوان، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع العروس "قناوية عبد العظيم عبد الدايم"، فيما أصيب: " مايسه أحمد محمود 27 سنة، مصابة بآلام فى الرقبة، ونسمة منصور عبد الدايم 25 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن، وليلى عبد الدايم حسن 40 سنة، والطفل محمد محمود على موسى 7 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد محمود إبراهيم 30 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وأيضا الطفل شمس محمد محمود 4 سنوات، مصاب بجروح متفرقة بالوجه".