 وطنا نيوز -شبيه ستيف جوبز في مصر يشعل مواقع التواصل
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شبيه ستيف جوبز في مصر يشعل مواقع التواصل
التاريخ : 28-08-2019 04:03:14 المشاهدات: 153

وطنا اليوم-عمان:تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لشبيه مؤسس شركة أبل الأمريكية ستيف جوبز، وكتبوا بلهجة ساخرة: "جوبز لا يزال حيا وإنه يختبئ في مصر".

وأظهرت الصورة المتداولة رجلا يحتسي مشروبا في أحد المقاهي الشعبية، وغرد النشطاء قائلين: "ستيف جوبز عاطل عن العمل"، و"ستيف جوبز عليه ديون"، "ستيف جوبز ساب شركة أبل وفتح شغل جديد في مصر (..)، أما موضوع وفاته كان تمويه عشان ربنا يبارك في مشروعه الجديد"... ستيف جوبز "ما زال حيا ويختبئ في مصر".

ويرتدي الرجل جلبابا بني اللون، ويشبه ستيف جوبز، الذي توفي عام 2011 بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

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