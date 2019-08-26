 وطنا نيوز -سما المصري تهاجم ريهام سعيد.. وتنشر هذه الصورة لها
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سما المصري تهاجم ريهام سعيد.. وتنشر هذه الصورة لها
التاريخ : 26-08-2019 07:40:39 المشاهدات: 1346

وطنا اليوم-عمان:هاجمت الراقصة المصرية سما المصري، مواطنتها الإعلامية ريهام سعيد، وذلك في إطار انتقادات لاذعة للأخيرة على خلفية تصريحات لها عن "البدناء".

ونشرت المصري صورة لريهام سعيد وعلقت عليها بالقول: "كان وزنها 300 كيلو وكانت عبئا على الدولة".

وكانت "سعيد" أثارت موجة من الجدل وردود الأفعال، بعد أن تحدثت خلال الحلقة الأخيرة من برنامجها "صبايا"، الذي يبث على قناة "الحياة"، عن البدناء.

وقالت المذيعة المصرية حينها، إن تصريحاتها أخرجت من سياقها، وأن ما قالته لم يتضمن إساءة أو سخرية، بل كان ضمن حملة لمكافحة السمنة.








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