سائق يهدد إماراتية بنشر صور أبناءها وزوجاتهم عراة

وطنا اليوم-عمان:هدد رجل أسيوي ربة منزل يعمل لديها بوظيفة سائق، من نشر صور أبناءها وزوجاتهم بصورة عارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة في دبي آسيوياً عمره "32 عاماً" إلى محكمة الجنايات بتهمة التهديد بإسناد أمور خادشة بالشرف أو الاعتبار باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، وذلك بعد أن قام بإرسال مجموعة من الفيديوهات إلى ربة منزل يعمل لديها بوظيفة سائق تظهر أبناءها وزوجاتهم بصورة عارية، متبعاً الفيديوهات برسالة نصية عبر برنامج الواتساب يخيرها بين التواصل معه أو نشر الفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما كان من ربة المنزل سوى إخبار زوجها الذي بدوره أبلغ الشرطة.

وخلال التحقيقات اعترف المتهم بتهديد المجني عليها عن طريق الفيديوهات التي تحصل عليها من خلال عمله لدى المجني عليها، والتي قامت بتكليفه أكثر من مرة بجلب أغراض من منزل أبنائها ومن ضمن تلك الأغراض هاتف نقال، وبقيامه بفتح الهاتف تبين أنه يحتوي على صور أبناء المجني عليها وهم عاريين من الملابس، فقام بتصوير تلك المقاطع بواسطة هاتفه النقال ومن ثم قام بتهديدها بأنه سيقوم بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لكي يزعجها لأنه كان مستاءً جداً من عمله معها في المنزل، وأنه قام ذلك من باب الانتقام والإزعاج.