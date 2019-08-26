 وطنا نيوز -جريمة قتل مروعة تهز المغرب
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جريمة قتل مروعة تهز المغرب
التاريخ : 26-08-2019 09:41:28 المشاهدات: 1228

وطنا اليوم-عمان:استفاقت أهالي مدينة تيفلت المغربية، على وقع خبر مفجع، بعدما أقدم رجل أربعيني على قتل أمه بطريقة وحشية مستعملا "شاقور"

وفي التفاصيل، أوقفت الشرطة المغربية بمدينة تيفلت أمس الأحد، شخصا يشتبه في تورطه في واقعة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت في حق والدته. 

وكان حي الرشاد بمدينة تيفلت المغربية اهتز ، ليلة الجمعة الماضية على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها جندي سابق قتل والدته في السكن العائلي، إذ وجه لها ضربة على مستوى العنف مما تسبب في وفاتها عند وصولها للمستشفى.

ووفق ما أورده موقع "تيفلت بريس" فإن الجاني يدعى "م.خ" كان عسكريا سابقا مطلقا ويبلغ من العمر 40 عاما وله ابنين يعيشان مع أمه ويعاني من اضطربات نفسية. 

ووفق تصريحات شقيق القاتل فإن العائلة لطالما عانت من تصرفات وعنف شقيقه، وهو ما دفع الوالدة للتقدم بشكوى ضده عدة مرات، قبل أن تذهب ضحية لعنف إبنها.


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