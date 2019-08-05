 وطنا نيوز -الإمارات.. أمطار وبرَد في عز الصيف
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الإمارات.. أمطار وبرَد في عز الصيف
التاريخ : 25-08-2019 12:10:12 المشاهدات: 803

وطنا اليوم-عمان:أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، تعرض مناطق عدة من الدولة، لا سيما دبي، إلى أمطار غزيرة، الجمعة، مصحوبة ببرَد في بعض الأنحاء.

وقال المركز إن الأمطار الغزيرة ضربت مناطق العوير والمدينة الأكاديمية ومدينة السليكون وند الشبا والورقاء في دبي.

فيما تعرضت مناطق الشويب والهير وركنة في العين، وفلج المعلا في أم القوين، وطريق دبي العين، والمدام والذيد وخورفكان في الشارقة، إلى أمطار خفيفة أو متوسطة وأحيانا غزيرة.

وحذر المركز من تكون السحب الركامية المصحوبة بأمطار ورياح نشطة ومثيرة للأتربة، مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من ألفي متر أحيانا في أنحاء متفرقة من الإمارات.


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