الرئيسية | منوعات مسؤولٌ يزوّر بياناته الشخصية .. ضاعف عمره 34 سنة لأجل التقاعد!

وطنا اليوم ـ عمان في حادثة طريفة، لجأ مسؤول في بلدة بجمهورية داغستان الفدرالية الروسية ، إلى تقديم بيانات كاذبة عن حياته من أجل الحصول على راتب تقاعدي .



وأعلنت النيابة العامة في منطقة ليفاشينسك بداغستان، أنّ نائب رئيس بلدة كوليسما قدّم بيانات كاذبة عن حياته، حيث ورد في البيانات المتوفرة لدى الشرطة، أنّ عمر الرجل 28 سنة، ولكنّه بحسب البيانات التي قدّمها ازداد عمره 34 سنة ليصبح 62 عاماً، وقد حصل على وثيقة مزورة تفيد بأنّه عمل في الكولخوز بين عامَيْ 1985 و1996.



وقدّم هذا الشخص في بداية السنة الماضية طلباً لتخصيص راتب تقاعدي له بسبب الشيخوخة ، وفعلاً تم تلبية طلبه وحصل بنتيجة هذا التزوير على 155 ألف روبل (نحو 2359 دولار) .



وتمّ رفع دعوى قضائية ضدّه بتهمة الاحتيال والتزوير، كما وجهت إلى الموظفين الذين زودوه بوثائق مزورة تهما بسوء استخدام سلطتهم والتزوير .

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