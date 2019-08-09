 وطنا نيوز -شاهدوا : حفل غنائي يتحول إلى مأتم في الجزائر
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شاهدوا : حفل غنائي يتحول إلى مأتم في الجزائر
التاريخ : 23-08-2019 01:37:09 المشاهدات: 1116

وطنا اليوم-عمان:أدى تدافع قبيل حفل لموسيقى الراب في الجزائر، مساء أمس الخميس، إلى مقتل خمسة أشخاص وجرح ثمانية آخرين على الأقل.

وقال مصدر في شرطة الجزائر إنه قد تم نقل الضحايا إلى إحدى مستشفيات العاصمة الجزائر.

وأفاد شهود عيان، أن التدافع وقع قبل الحفلة الموسيقية عند مدخل استاد "20 آب".

وقال موقع "أطلس تايمز" الجزائري، ان عدد الجرحى يقترب من السبعين، منهم أربعة أشخاص بحالة حرجة 




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