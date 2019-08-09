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شاهدوا : حفل غنائي يتحول إلى مأتم في الجزائر
وطنا اليوم-عمان:أدى تدافع قبيل حفل لموسيقى الراب في الجزائر، مساء أمس الخميس، إلى مقتل خمسة أشخاص وجرح ثمانية آخرين على الأقل.
وقال مصدر في شرطة الجزائر إنه قد تم نقل الضحايا إلى إحدى مستشفيات العاصمة الجزائر.
وأفاد شهود عيان، أن التدافع وقع قبل الحفلة الموسيقية عند مدخل استاد "20 آب".
وقال موقع "أطلس تايمز" الجزائري، ان عدد الجرحى يقترب من السبعين، منهم أربعة أشخاص بحالة حرجة
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