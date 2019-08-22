رومانية تُعجب بشاب أردني على متن طائرة ...وهذا ما فعلته !

وطنا اليوم-عمان:نجحت شابة رومانية بالعثور على شاب أردني اعجبت به خلال رحلة طيران كانت متوجهة من العاصمة المجرية بودابست إلى بوخارست في رومانيا، اثناء رحلة عودته إلى المملكة.

وبحسب ما نشرت الشابة الرومانية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الشاب يدرس ماجستير هندسة في المجر، التقت به في الـ 20 من شهر آب الحالي.

وقالت الشابة الرومانية أنها اعجبت بشاب أردني وسيم ذي عيون خضراء او زرقاء - على حد وصفها.

وأشارت إلى أنها عند خروجها من الطائرة لم تلتقي به، وأنها خرجت من باب آخر، وأنها تشعر بالندم لعدم انتظاره وتبادل الاتصال معه.

وهذا ما دفع الشابة الرومانية إلى كتابة منشور للبحث عنه على صفحة المغتربين في المجر، وقالت مخاطبة الشاب الأردني الذي كان يجلس على المقعد رقم "C7" يرجى التواصل معها اذا قرأ المنشور.







