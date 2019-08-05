شاهدوا : أكياس الجمرات الخبيثة في الحج تثير ضجة على تويتر

وطنا اليوم-عمان:ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة أحدثت جدلاً واسعاً بالسعودية، لأكياس جمع الحصى لرمي الجمرات، والي كُتب عليها ترجمة خاطئة تسببت في أزمة كبيرة.

وكشف الداعية الإسلامي الشيخ يوسف استس عن الخطأ الفادح الذي ارتكبته سلطات الحج في المملكة العربية السعودية.

ونشر الداعية الكيس الذي يضم مجموعة من الجمرات، وهي إحدى شعائر الحج، كُتب عليه كلمة «إنثراكس Anthrax» التي تعني «الجمرة الخبيثة» بدل جمرات، وهو ما أربك الحجاج الناطقين بالإنجليزية، وتسبب في مشاكل أمنية بالجملة للحجاج الذين حملوا معهم هذه الأكياس، على حد قول الداعية استس.

ويرجح أن تكون هذه الجملة الخاطئة ناتجة عن الترجمة الآلية في محرك البحث جوجل، التي تعطي في بعض الأحيان معاني غير دقيقة في اللغة المترجم إليها.

فيما باشرت وزارة الحج التحقيق مع متعهد أكياس جمع الحصى، والجهة المتعاقدة معه، والمترجم، وأخذ إفاداتهم عن الحادثة.







