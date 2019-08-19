الفارس تمتدح قطر وقيادتها.. وتعلق على الأزمة

وطنا اليوم-عمان:امتدحت الإعلامية الأردنية، علا الفارس، دولة قطر، وقيادتها، معلقة على أزمة الحصار، والخلاف مع مع دول الخليج.

علا الفارس، خلال تقديمها حفلا غنائيا للمطرب العراقي الشهير، كاظم الساهر، في الدوحة، قالت: "الشكر الأكبر لقطر، وقيادة قطر، والشعب القطري، والمقيمين على أرض قطر".

وحول أزمة الحصار، قالت الفارس: "شكرا لأنها أثبتت للعالم، بأن مع كل أزمة، هناك فرصة، فرصة لإثبات الذات، وتذليل كل الصعوبات، وإن شاء الله للمزيد والمزيد من النجاحات".

وفي سياق متصل، قالت علا الفارس قبل أيام، إنها ستظهر عبر شاشة "الجزيرة"، دون كشف مزيد من التفاصيل.

وكانت علا الفارس، نشرت تغريدة في نهاية العام 2017، تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، جاء فيها: "ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة إسرائيل عبثا، فبعد زيارته لنا تأكد أنّ العرب سيدينون الاعتراف الليلة، ويغنون غدا هلا بالخميس".

واعتبر مغردون سعوديون حينها، أن الفارس قصدت من خلال تغريدتها، التعريض بالموقف السعودي الرسمي من إعلان ترامب، وهو ما دفعهم لشن حملات تحريض واسعة ضدها، تسببت بإبعادها فترة عن الشاشة، قبل أن تعود في مناسبات نادرة، لتقرر أخيرا مغادرة "إم بي سي"، والانضمام إلى "بي إن" القطرية، وهو ما فتح باب الهجوم ضدها مجددا.