الرئيسية | منوعات شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ جلالة الملك بعيد الاضحى المبارك

وطنا اليوم- يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة الاسواق الحرة الاردنية المهندس علي الغزاوي والرئيس التنفيذي للشركة الاستاذ هيثم المجالي، وكافة العاملين بالشركة بأسمى آيات التهنئة والتبريك من مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله. وسمو ولي العهد الامير حسين والاسرة الهاشمية الكريمة والشعب الاردني الكريم، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك جعله الله قدوم خير وبركة. سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على جلالته والاسرتين الاردنية والهاشمية بالخير واليُمن والبركات وان يحفظ جلالة القائد ذخرا للوطن. وكل عام وانتم بخير

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر