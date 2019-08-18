الرئيسية | منوعات عبيدات يكتب: ما بتعرف أنا مين؟



تسود ظواهر اجتماعية"مشروعة" ولكنها موروث اجتماعي من قيم التسلط العثماني: الكشرة والتفاخر بالنفوذ، نعم أخذنا السلطة من العثمانيين والتفاخر والفخفخة من الفرس! وجمع بعضهم كليهما!

وتحدثنا عن تسويق التفاهة، وانتهاك المواطنة، واحتكمنا للدستور الذي لا يميز بين مواطن وآخر، وذكرنا أن أي أردني فوق الأربعين كان جده راعياً، فلا طبقات عليا ودنيا!!

جاء التعليم وعمل حراكاً اجتماعيا ميّز بين المواطنين "أخلاقيا حسب مؤهلاتهم لا أنسابهم!!

وجاءت السلطة ، وميزت بين المواطنين حسب وظائفهم!! وضعت وزراء من المواطنين ،؟فاعتقدوا أنهم فوق جميع المواطنين!! وكلنا نعرف" وباستثناءات قليلة"أن الوزراء وكبار السلطة هم أصحاب حظوة لا كفاءة، وكان يمكن لأي مواطن أن يكون وزيراً أو مسؤولاً

" إذا قدّم تنازلات مذلّة" هذا ليس قانونا

، بالطبع هناك قلة وصلت دون تنازلات!!

هذه القلة لا تستعلي بمناصبها، بل ترتقي بها!

وتبقى مشكلتنا مع جماعة : ما بتعرف أنا مين؟؟؟

نعم أعرف أنك مواطن مثلي! وأنك تسكن جاري في نفس العمارة في دابوق! يعني أننا اجتماعياً من نفس الطبقة! ولا يحق لك التباهي بمنصبك السابق! كيف لو كانت مشكلتي مع مسؤول حالي أو وزير حالي؟

نعم من حقك أن تدفشني"

ومن حقك أن تطلب الشرطة فأنا مواطن!

هل تذكر حين احترق منزلك أمس كان جارك المدفوش أول من هب لمساعدتك!

هل تعرف هو مين؟

إنه جارك يا معالي الوزير السابق

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر