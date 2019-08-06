مدينة سورية تسجل أعلى درجة حرارة عالمياً

وطنا اليوم-عمان:وصلت درجة الحرارة العظمى في مدينة الحسكة في سوريا حاجز °50 بالأمس حيث كانت أعلى درجة حرارة في العالم.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الدرجة لم تسجل في مدينة الحسكة منذ العام 2000 بحسب آخر السجلات المناخية.

ومن النادر أن تسجل أعلى درجة حرارة حول العالم في الأراضي السورية، حيث تسجل عادة في مناطق العراق والسعودية والجزائر ومناطق الصحراء الكبرى بشكل عام.