الرئيسية | منوعات أردني يتمرد على الأعراف ويحظى بأسرع زواج بالمملكة

وطنا اليوم-عمان:تمرّد عريس أردني على أعراف وعادات الزواج المعمول بها في المملكة، ليحظى بأسرع عرس، بعدما أتم الخطوبة والزفاف في غضون أيام دون الحاجة لكل التكاليف الإضافية والمفروضة على معظم الأزواج.

ونشر الشاب الدكتور ناصر سامي فطاير، صور 15 صورة لحفل زفافه من صاحبة الصون والعفاف المحامية الأستاذة أمل ابراهيم حجازي.

وكتب العريس الشاب " تم اليوم الثلاثاء الموافق13/8/2019 زواجي من صاحبة الصون والعفاف المحامية الأستاذة أمل ابراهيم حجازي في أسرع زواج بالأردن".

وقال" تمت رؤية العروس يوم الاربعاء مساءً وقراءة فاتحتها على الساعة 11 مساءً بنفس اليوم وعقد قراني عليها صباح اليوم التالي الخميس خلال 12 ساعة فقط وعرسي كان اليوم في منزل أهل العروس".

وأشار إلى أنه لم يرغب "التقيد بالتقاليد التي أتعبت كاهل الشعب الأردني بدون أن نستأجر صالة وعمل عرس في فندق والإقتصار على عمل الجاهة والعرس والدخلة بنفس اليوم حيث اقتصر الحضور على الأقارب من أهل العريس والعروس".

وقال "لم تتجاوز تكاليف زواجي كاملاً الألف دينار".

ودعا العريس "كل الشباب في الأردن والوطن العربي الإقتداء بنا والتيسير في الأمور وعدم الإهتمام بالشكليات".

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر