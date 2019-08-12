فندق 5 نجوم لرفاهية الكلاب وتدريبها في عمّان

وطنا اليوم-عمان:في إحدى ضواحي العاصمة الأردنية عمّان، يدير مروان الحاج علي أول مركز تدريب وإيواء للكلاب، للعناية الجسدية بهم، من حمام وسشوار وتقليم للأظافر مع وجبات طعام متوازنة العناصر الغذائية.

يستلقي الكلب "شيكو" من فصيلة الكلاب الفرنسية على أريكة فاخرة يستمتع بأشعة الشمس وبوجبة صحية بعيداً عن ضوضاء المدينة وصخبها، يخضع "شيكو" لبرنامج ترفيه وتدريب وتعديل سلوك، داخل فندق مخصص للكلاب!

ففي إحدى ضواحي العاصمة الأردنية عمّان، يدير مروان الحاج علي أول مركز تدريب وإيواء للكلاب ضمن خدمات فندقية، تشمل العناية الجسدية للكلاب، من حمام وسشوار وتقليم للأظافر مع وجبات طعام متوازنة العناصر الغذائية.

الفكرة بدأت عام 2018 عندما أراد الحاج علي السفر ولم يجد مكاناً يضع فيه كلبه، ليتبادر إلى ذهنه (بت زون1) كأول مكان يقدم خدمات فندقية للكلاب، بأسعار معقولة حسب مدة الإقامة يحصل الكلب خلالها على طعام خاص، ومبيت مريح إلى جانب عناية بالجسم من حمام وسشوار وتقليم أظافر مع جولات ترفيهية للكلاب.

تقوم فلسفة (بت زون 1) على توفير إيواء للكلاب التي يخرج مالكوها في إجازات خارج البلاد ولا يجدون مكاناً يتركون فيه كلابهم، إلى جانب تدريب هذه الكلاب وتعديل سلوكها.

يحتوي المركز على أقسام عدة، منها غرف المبيت، إذ تُخصَّص لكل كلب غرفة واحدة واسعة محاطة بسياج حديدي ينتهي ببيت خشبي صغير ينام فيه الكلب بعد أن يحصل على حمام ومغطس للقضاء على الحشرات، ثم سشوار للشعر وتنظيف الأذنين من خلال خبراء أوكرانيين مختصين في تدريب الكلاب والتعامل معها.

ومن الأقسام الأخرى في الفندق قسم التدريب والتأهيل السلوكي للكلاب، وهو مبنى مستقل يحتوي الكلاب الشرسة أو الخجولة، أو تلك التي تحتاج إلى تدريب على الطاعة، وتخضع الكلاب لفترة تدريب قد تصل إلى شهر كامل يتلقى خلالها الكلب تدريباً مكثفاً على الامتثال للأوامر أو فنون الدفاع عن صاحبه، حتى إن هنالك كلاباً خضعت للتدريب على كيفية التواصل مع أطفال التوحد، والأشخاص ذوي الإعاقة والاعتناء بهم.

وحسب مروان الحاج علي، الذي يدير (بت زون 1) فإن ولعه بتربية الكلاب منذ 30 عاماً دفعه لإيجاد مكان يقدم الرعاية للكلاب إلى جانب التدريب والتأهيل، مع منحها الرفاهية وتوفير مكان آمن لها أثناء غياب مالكيها خصوصاً في الإجازات الطويلة كإجازة عيد الأضحى.

يقول الحاج علي إن ما يميز (بت زون 1) "أنها الأولى من نوعها في الأردن، هي ليست عيادة بيطرية إنما خدمات فندقية للكلاب، نقدم الرفاهية والتدريب للكلاب، عندما يأتي الكلب يقوم فريق متخصص باستقباله بحمام دافئ، والاهتمام بالعناية الجسدية ثم اصطحابه بجولة لاستنشاق الهواء في الساحة الخارجية التي صممت بألعاب ومجسمات تلائم الكلاب، نحرص أن يخرج الكلاب بجولتين صباحية ومسائية".

لا ينكر الحاج علي أن فكرة إقامة فندق للكلاب، واجهت سخرية واستهجاناً خصوصاً على شبكات التواصل الاجتماعي، لكنه يستغرب في الوقت نفسه هذه السخرية، معتبراً أن الكلاب مخلوقات كالإنسان بحاجة إلى الاهتمام، ويعتقد أن سبب هذه السخرية؛ عدم انتشار ثقافة تربية الكلاب في الأردن.

يقول "من التعليقات التي تصلني على شبكات التواصل الاجتماعي، الفقراء أولى بالرعاية، وكأن الكلاب ليست هي الأخرى أرواح من خلق الله، إذ حث الدين على الرفق بالحيوان، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض".

يعتقد الحاج علي أن وجود الكلاب مهمة في حياة البشر خصوصاً في المساعدة، كالكشف عن المتفجرات، والمخدرات، واقتفاء الأثر، والكشف عن بعض الأمراض مثل الخلايا السرطانية، ويعكف حالياً على تدريب كلاب لتحسين سلوك أطفال التوحد بالتعاون مع مراكز متخصصة في الأردن، إلى جانب تدريب كلاب للكشف عن الآفات الزراعية مثل سوسة النخيل الحمراء التي تفتك بالمحاصيل.

مرتادو (بت زون 1) الكلاب ليسوا بالضرورة هم من الطبقة البرجوازية، فوليد نصراوين، الذي يعمل موظفاً في إحدى شركات المصاعد اصطحب كلبه "شيكو" لتدريبه وتأهيله، "شيكو" تلقّى تدريباً مكثفاً لمدة أسبوعين على كيفية التحكم بالنباح وتغيير سلوكه العدائي.

يشعر صاحب الكلب بالسعادة لما يتلقاه كلبه من رعاية وطعام خاص وتدريب، نصراوين سمع عن مركز تدريب وإيواء الكلاب من خلال فيسبوك، ويأمل أن تجد الحيوانات في الأردن وخصوصاً الكلاب، اهتماماً من المجتمع وتعزيز ثقافة تربية الحيوانات الأليفة.

أما نور وهي عراقية مقيمة في الأردن، جاءت لزيارة كلبها من نوع "روت وايلر" الذي يقيم في فندق (بت زون 1) منذ قرابة الشهر، بهدف تدريبه وتأهيله، تبدي نور سعادتها لوجود خدمات تدريبية وفندقية للكلاب، إذ يتلقى كلبها الرعاية اللازمة نظير ما يقدمه لها من خدمات كحراسة المنزل.

(بت زون 1) يقدم خدمات ترفيهية أخرى غير المبيت، فإذا كنت ترغب باصطحاب كلبك إلى جولة ترفيهية داخل مرافق المركز ليوم واحد سيستقبل فريق من المتخصصين يقدمون لكلبك ما يحتاجه من حمام وسشوار وتقليم الأظفار، واستشارات تدريبية، ليشعر الكلب بالراحة بعد يوم حراسة متعب.

كما يتيح المركز للزوار الدخول ومشاهدة الكلاب، ضمن رحلات مدرسية أو عائلية، ويعرض معلومات حول أنواع الكلاب وسلالاتها بهدف نشر ثقافة تربية الكلاب، وإبراز دورها كحيوان وفي وصديق للإنسان. (المصدر: TRT عربي)