كم تربح أغنى عائلة في العالم كل ساعة؟

وطنا اليوم-عمان:الأرقام مذهلة؛ 70 ألف دولار كل دقيقة، 4 ملايين دولار كل ساعة، 100 مليون دولار يومياً، هكذا تنمو ثروة عائلة "والتون"، مالكة سلسلة متاجر "وول مارت" الأمريكية للبيع بالتجزئة، منذ تصنيف أغنى العائلات في العالم الصادر عن وكالة "بلومبرج" العام الماضي. وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ".

وتنامت ثروة عائلة "والتون" من 39 مليار إلى 191 مليار، منذ أن تصدرت الترتيب كأغنى عائلة في العالمبالعام 2018.

ومن بين العائلات التي أضافت مبالغ طائلة إلى ثرواتها عائلة "مارس" والتي بلغت ثروتها 127 مليار دولار.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن أثرياء أميركا باتوا يتحكمون بالثروات اليوم على هذا النحو الجيد لأول مرة منذ العام 1929.

جدير بالذكر أن أغنى 25 عائلة في العالم يتحكمون بثروات تصل قيمتها إلى 1.4 تريليون دولار أميركي، بزيادة تمثل 24 في المئة مقارنة بالعام الماضي.