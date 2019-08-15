 وطنا نيوز -صورة تخطف الأنظار.. رجل أمن سعودي يحمل حاجاً نال منه التعب
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
صورة تخطف الأنظار.. رجل أمن سعودي يحمل حاجاً نال منه التعب
التاريخ : 11-08-2019 04:24:03 المشاهدات: 591

وطنا اليوم-عمان:انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، صورة لرجل أمن سعودي، وهو يحمل حاجاً نال منه التعب، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأظهرت الصورة رجل أمن مبتسماً يحمل أحد الحجاج المسنين بين ذراعيه، أثناء تأديته المناسك ، بحسب صحيفة "أنحاء" السعودية.

وشهدت الصورة التي تجسد مواقف إنسانية سامية لرجال الأمن رواجا كبيرا على مواقع التواصل كافة، حيث انهالت التعليقات بالإشادة بمواقفهم والدعاء لهم لتأديتهم عملهم في خدمة الحجاج بكل أمانة وصدق ورحابة صدر.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق