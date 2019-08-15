صورة تخطف الأنظار.. رجل أمن سعودي يحمل حاجاً نال منه التعب

وطنا اليوم-عمان:انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، صورة لرجل أمن سعودي، وهو يحمل حاجاً نال منه التعب، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأظهرت الصورة رجل أمن مبتسماً يحمل أحد الحجاج المسنين بين ذراعيه، أثناء تأديته المناسك ، بحسب صحيفة "أنحاء" السعودية.

وشهدت الصورة التي تجسد مواقف إنسانية سامية لرجال الأمن رواجا كبيرا على مواقع التواصل كافة، حيث انهالت التعليقات بالإشادة بمواقفهم والدعاء لهم لتأديتهم عملهم في خدمة الحجاج بكل أمانة وصدق ورحابة صدر.