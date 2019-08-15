الرئيسية | منوعات سجين مغربي يفر بطريقة هوليودية ويستنفر أمن طنجة

وطنا اليوم-عمان:استطاع معتقل بالسجن المحلي "طنجة 1"، الفرار من هذه المؤسسة صباح أمس السبت في الساعة السادسة صباحا بطريقة الأفلام الهوليودية، الأمر الذي دفع بالسلطات إلى رفع حالة الاستنفار للقبض عليه.

وأفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغ لها، بأن الأمر يتعلق بالسجين (س.ز).



وكشفت مواقع محلية أن السجين يبلغ من العمر 27 سنة، ويتحدر من ضواحي مدينة طنجة (شمالا)، لافتة إلى أنه كان يقضي عقوبة سجنية مدتها 12 سنة، بعد محاكمته بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية.

وأشارت المصادر إلى أن المعتقل المذكور تسلل إلى الخارج بعدما تمكن من تكسير قضبان زنزانته والخروج إلى سطح السجن، وسط تساؤلات عن كيفية نجاحه في الهروب بهذه الطريقة في ظل عملية المراقبة المشددة بسجون المملكة.

وقد أوفدت المندوبية العامة إلى هذه المؤسسة السجنية لجنة بحث مركزية من أجل إجراء تحقيق دقيق وشامل بخصوص هذا الحادث، وذلك من أجل معرفة ظروف وملابسات عملية الفرار المذكورة، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.

وذكر موقع "طنجة 24" أن الأجهزة الأمنية، ممثلة في الشرطة والدرك الملكي، شرعت في عملية بحث عن السجين الفار، فيما تمت مباشرة التحقيقات بشأن الحادث، الذي يأتي في غضون أيام قليلة على تعيين مدير جديد لسجن طنجة.

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