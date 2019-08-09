أقرب للخيال...المشتري ودرب التبانة بين فكي وحش

وطنا اليوم-عمان: نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة تم التقاطها في منطقة الخليج العربي وظهر فيها كوكب المشتري ودرب التبانة جنبا الى جنب، وكأنهما بين فكي وحش.

الصورة التي تم التقاطها تبدو للوهلة الأولى بأنها مستوحاة من الأفلام، إلا أنه في الحقيقة قد جرى تصويرها الشهر الماضي في منطقة الخليج العربي على يد المصور محمد.س حياتي.

وما زاد من جمال الصورة هو التقاء المشتري ودرب التبانة مع التكوينات الصخرية التي تم من خلالها التقاط الصورة، والتي تظهر على شكل فكي وحش وكأنه يبتلعهما.

وتظهر الصورة بوضوح كوكب المشتري الذي يبدو ظاهرا بشكل كبير إلى جانب درب التبانة التي تظهر بشكل عمود من النجوم.

وبحسب "ناسا"، فإنه في مثل هذا الوقت من السنة يمكن رؤية كواكب المشتري باستخدام مناظير خاصة بالإضافة لإمكانية رؤية كوكب زحل.







