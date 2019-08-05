عزباء في الـ 107 من العمر: سرّ الحياة في عدم الزواج

وطنا اليوم-عمان:اعتبرت سيدة أمريكية تبلغ من العمر 107 أعوام أن سر حياتها الطويلة يكمن في أنها لم تتزوج أبداً، حيث احتفلت لويز سينيوري، المولودة العام 1912 في منطقة هارلم، بعيد ميلادها الأربعاء الماضي .

وقدمت لويز خلال حديثها إلى شبكة "سي بي إس" الإخبارية، نصائحها للعمر الطويل، ومن بينها الرقص ولعب البِنغو وتناول الطعام الإيطالي.

واشارت إلى أنها : "يجب أن تمارس التمارين الرياضية... وأنها ما زلت ترقص قليلاً. وبعد الغداء، تلعب البنغو".

وقال : " إن سر وصولي إلى سن 107 سنوات هو أنني ... لم أتزوج أبداً، وتابعت مؤكدة: "أعتقد أن هذا هو السر. تقول أختي: "أتمنى لو أنني لم أتزوج أبداً!".

لكن يبدو أن طول العمر شائع في عائلة سينيوري، إذ إن أختها تجاوزت المئة بعامين، وعاشت والدتها 97 عاماً.

أما بالنسبة للتغذية، فأوضحت سينيوري، التي تنحدر عائلتها من إيطاليا، كيف ساعدها نظامها الغذائي على العيش لفترة أطول. قائلة: "الطعام الإيطالي مفيد جداً للصحة... لقد نشأت على تغذية جيدة للغاية. لا أشرب الصودا ولا أتناول الكعك".