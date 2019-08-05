شاهدوا : وزير سعودي يثير جدلاَ بعد تقبيله حاجة نيوزلندية

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، يظهر موقف إنساني له وهو يحضن حاجة نيوزيلندية مسنة وقبل رأسها في بيت الله الحرام.

وأثار الوزير السعودي، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فقد السيطرة على مشاعره.

وفي التفاصيل، فإن الوزير السعودي كان يتحدث إلى عدد من الصحفيين وبجانبه حاجة من نيوزيلندا بدت متأثرة في رحلتها إلى بيت الله الحرام، والدموع تنهمر من عينيها، فما كان من الوزير إلا أن بكى متأثرا بدموعها وحضنها وقبل رأسها.

ووصل مئات آلاف الحجاج إلى المشاعر المقدسة حتى الآن مع اقتراب موعد أداء مناسك الحج الرئيسة نهاية الأسبوع الجاري، بمن فيهم ذوو ضحايا حادث قتل المصلين في مسجد بنيوزيلندا أخيرا، إذ استضافهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على حسابه الشخصي







