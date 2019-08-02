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شرطة دبي تقبض على شاب يرمي الأوراق النقدية بالشارع
وطنا اليوم-عمان:ضبطت شرطة دبي شابا ثلاثينيا من جنسية آسيوية يرمي الأوراق النقدية في الهواء ، وذلك من أجل التفاخر والتباهي.
وانتشر المقطع في وسائل التواصل المختلفة، حيث تم تتبع مركبة الشخص والقبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف فعلته في الفيديو المتداول، كما أكد أنه فعل ذلك بغرض الحصول على أكبر قدر من إعجاب المشاهدين وتحقيق شهرة في وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أن المادة (٢٩) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الامارات تنص على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو إشاعات على موقع الكتروني أو أي شــبكة معلوماتيــة أو وســيلة تقنية معلومات بقصد الســخرية أو الإضــرار بســمعة أو هيبــة أو مكانــة الدولــة أو أي مــن مؤسســاتها أو رئيســها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها.
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