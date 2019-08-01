حاكم دبي ينشر قصيدة جديدة .. ويغرد علمتني الحياة

وطنا اليوم-عمان:نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قصيدة جديدة عبر حسابه في انستغرام بعنوان "سيوف المعالي"، أعقبها اليوم تغريدة له عبر تويتر فيها مجموعة من الحكم بعنوان "علمتني الحياة".

وفي تغريدته الجديدة عبر تويتر كتب حاكم دبي "#علمتني_الحياة ..أن لا أنتظر إنجازاً من شخص يجيد اختلاق الأعذار .. ولا أنتظر رأياً من شخص يجيد التلون .. ولا أنتظر أفكاراً من شخص يجيد تحطيم أفكار الآخرين".

وأضاف "علمتني الحياة أن لا أنتظر أحداً .. بل أبادر .. وسيلحقني الآخرون".

وتحدث الشيخ محمد بن راشد في قصيدته الجديدة، عن تجاوز التحديات والمصاعب في الحياة، وخص الحديث من يقول "أشياء غريبة غير معقولة".

وأرفق الشيخ آل مكتوم قصيدته المنشورة بصورة تجمعه بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، قائلا: "ومن كان عضده محمد ما يهمِّه حد .. بوخالد الـشهم حامي بعَزمِهْ الدولة".

وأشار في أبيات قصيدته إلى أنه يمكنه الاعتماد على ولي العهد بن زايد في حل "أصعب الأمور بيسر وسهولة".