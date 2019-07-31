 وطنا نيوز -شاهدوا : رسالة صحفية من تحت مياه الفيضانات في باكستان
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شاهدوا : رسالة صحفية من تحت مياه الفيضانات في باكستان
التاريخ : 31-07-2019 02:25:42 المشاهدات: 994

وطنا اليوم-عمان:ظهر مراسل صحفي باكستاني على الهواء مباشرة وهو يقدم تقريرا صحفيا من وسط المياه التي وصل مستواها إلى عنقه، حيث كان يتحدث عن كارثة الفيضانات الأخيرة التي ضربت منطقة كوت شتا وسط باكستان.

ولم ير المشاهددون من المراسل أزادار حسين سوى رأسه والميكروفون، حيث أكد أن مياه الفيضانات غمرت مساحات واسعة جدا من الأراضي الزراعية، وباتت تهدد المناطق السكنية.

ولقي ما لا يقل عن 16 شخصاً حتفهم أمس الثلاثاء بسبب الدمار الذي أحدثته الأمطار الموسمية في إقليم السند بجنوب باكستان.

وشهدت مدينة كراتشي، أكبر المدن الباكستانية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة، هطول أمطار غزيرة، مما تسبب في حدوث فيضانات في الشوارع وأضر بأنظمة الكهرباء والصرف الصحي.




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