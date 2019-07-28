 وطنا نيوز -شاهدوا كيف كانت عبدون قبل إتمام بناء السفارة الأمريكية
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شاهدوا كيف كانت عبدون قبل إتمام بناء السفارة الأمريكية
التاريخ : 30-07-2019 11:14:47 المشاهدات: 752

وطنا اليوم-عمان:نشرت السفارة الأمريكية في عمّان، صورًا لمبنى سفارتها إبان تشييده ومحيط المنطقة المتاخمة له، قبل نحو 30 عامًا، وقبل أن تتحول منطقة غرب عمّان لسلسلة من الأبنية المتلاصقة وتفقد معظم أراضيها الزراعية.

الصور التي نشرتها السفارة عبر صفحتها على فيسبوك علقت عليها قائلة " وجدنا مؤخرا هذه الصور للسفارة الامريكية في الاردن والتي تعود الى عام 1990 وهي تحت الانشاء".













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