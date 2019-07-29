 وطنا نيوز -الأردني صاحب لقب برد الشفا عاد إليكم
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الأردني صاحب لقب برد الشفا عاد إليكم
التاريخ : 29-07-2019 02:43:12 المشاهدات: 1632

وطنا اليوم-عمان:ظهر المواطن الأردني صاحب لقب "برد الشفا" مجددًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أشهر من سجنه بقضية مخدرات تم ضبطها حينما كان في بث حي ومباشر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وعاد الرجل للظهور في بث ومباشر بعد إطلاق سراحه من السجن، وقد تفاعل الناس معه على نحو واسع، وتلقى عشرات الاتصالات خلال ظهوره عبر صفحته على فيسبوك.

وذاع صيت الرجل، وانفضح أمره يوم إلقاء القبض عليه حينما ضبط بحوزته خلال مداهمة منزله من قبل إدارة مكافحة المخدرات.

وهذه المرة خرج "برد الشفا" في الفيديو المنشور له يطالب بدعمه ومساعدته بتركيب "طقم أسنان" له بعدما فقدها جميعا.

وفيما رحب متابعوه بعودته، كانت ردود الفعل بعد ظهوره تتسم بالطرافة والفكاهة على نحو واسع.



https://www.facebook.com/watch/?v=393960294586375


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