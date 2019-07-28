الرئيسية | منوعات 3 قتلى باطلاق نار وقذائف آر بي جي على خلفية موّال لبناني

وطنا اليوم-عمان:تحوّل حفل زفافٍ في منطقة بعلبك إلى مجزرة حقيقية ذهب ضحيّتها 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون.

وفي التّفاصيل التي أوردتها "الوكالة الوطنية للإعلام"، فإنّه عند الواحدة من بعد منتصف الليل وخلال حفل زفاف عند مفرق بلدة يونين محلة الفيضة، وقع أشكال فردي، تطور إلى تبادل إطلاق النار، ما أدّى إلى مقتل 3 أشخاص، وجرح 4 آخرين.

والقتلى هم: "ط. ز." نقلت جثته إلى "مستشفى الريان" في بعلبك، "ع. ي." وشقيقه "ع"، تم نقل جثتيهما إلى براد "مستشفى دار الحكمة" في بعلبك.

كما، أصيب بجروح كلّ من: "ع. ط. ز." وشقيقه "أ. ط. ز" ونقلا إلى "مستشفى دار الأمل الجامعي"، و"ر. ح. ب" التي نقلت الى "مستشفى دار الحكمة" وهي في حال حرجة، و"م. أ. أ".

وبحسب معلومات، فإنّ الإشكال بدأ على خلفية "موّال أغنية" في حفل الزفاف.

هذا، وشهدت المنطقة توتراً أمنياً وإطلاق نار وقذائف "آر. بي. جي" في الهواء لدى سماع الخبر في محلة الشراونة، ونفذ الجيش اللبناني انتشاراً، واتخذ تدابير لمنع لتفاقم الأمور.

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