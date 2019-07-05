كلمات تحبس الأنفاس لشابة أردنية توفي زوجها غرقًا بأندونيسيا

وطنا اليوم-عمان:حبست الشابة الأردنية، سجى الدحادحة، التي فقدت عريسها الشاب محمود ملحم العمر ٢٨ سنة بعد غرقه في أندونيسيا خلال قضائهما شهر العسل هناك، أنفاس متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكانت لكلمات الشابة المفجوعة بموت عريسها، أثر بالغ حزن على وقع متابعيها، ونعته بكلمات رثاء مجبولة بالحب والدموع.

وكتبت سجى الدحادحة سلسلة تغريدات نعت فيها زوجها المرحوم، بدايتها كانت قولها " محمود حبيبي..انا يمكن ما لحقت اشبع منك ومن ريحتك ومن ضحكتك الحلوة بس اخر مرة شفتك كنت مبسوط و راضي عني وبتضحك زي ما بحب اشوفك دائماً مبسوط.. انا عشت معك احلى ايام حياتي انت احلى انسان بالدنيا وانت معي وبعرف حاسس فيي. كتير اشتقتلك! شكراً عاى كل كلمة حلوة على كل مرة انبسطنا فيها".

وفي التغريدة الثانية، كتبت " مع بعض انت غير هن الدنيا كلها لو شو ما احكي عنك ما حدا رح يصدق يمكن. جراتي شعور غريب انا مش مصدقة اني بودعك وبعد كم يوم حبطل اقدر اشوفك وابوس عيونك واحكيلك قديه بحبك وقديه بحب شواربك ولحيتك وتضحك. حبيبي انت اعز الناس ورح تضل حبيبي و زوجي وقلبي من جوا ان شاءالله الله بيتقبلك شهيد".

وزادت تقول بحرقة " عنده هو احن منا عليك. والله استنيتك وجبتلك بلوزتك من الدراي كلين عشان تلبسها وتسافر فيها قلت برجع اكيد وبلبسها ومشطت شعري بفرشايتك عشان ترجع وتحكيلي وين فرشايتك... بس افكر فيك ببتسم لانك حلو و عندك احلى قلب. بوعدك رح اضل زي ما بتعرفني ورح اضل قوية عشانك وادعيلك حبيبي ويارب اشوفك".

بالجنة والله يجمعني فيك رح تضل زوجي وحبيبي وابو جبل(ضحكت)؟ انا صليت مبارح ودعيت اني اشوفك والاقيك او اي اشي منك واجيتني بالحلم وحكيتلي انك منيح وكنت زي القمر وقلتلي بحبك وجاي اشوفك شوي وبعدين بحكيلك شو صار ولابس بلوزتك الزرقا اللي بحبها.كنت تضل تحكيلي حبيبي سوسو مفكرة حالك باربي.

بس اضافرك وشعرك وكنت اقلك يعني ما بدك اكون نضيفة ومرتبة وتحكيلي انتِ احلى اشي بالدنيا. بتتذكر بس قلتلي انك تكون معي احلى من انك تلعب بلايستيشن؟ واحكيلك "يا محمووود بس كزب" وتحكيلي والله احلى. كنت بدك اتعلم كيف اعمل رز وملوخية ما عملتك حبيبي ما لحقت بس والله كنت حتعلم واعملك.

اااخ يا حبيبي مو مصدقة انك رحت وتركتني اشتقتلك بطريقة صعبة. شكراً على احلى عرس بالدنيا شكراً على الاشياء اللي رح تضل معي للابد. حاضر رح اشجع برشلونة واحضر المباريات واحكيلك شو صار. Good? رح اخد التيشيرت تبعت برشلونة بدل اللي كنت حتجيبلي ياها. انا اسفة انك ضليت بالمي لحالك كل هالوقت بس صدقني قلبت الدنيا عليك ما عرفت شو اعمل استنيتك وضليت هناك واحكي هلا بيجي وبحكيلي يلا نقوم. ونركب البايك ونروح. قد مكنت احب البحر بس هلا مش قادرة حتى اسمع صوته او اشوفه كانت ثواني حبيبي ما لحقت ارجعلك انا اسفة بس الله اختارلك الافضل ان شاءالله. كنت خايفة تكون بردان او جوعان او موجوع بس حمدلله كنت عند ربنا والله حنون وكان معك يا عمري. اشتقت لصوتك اشتقت تحكيلي يا سوسوووو يا بطتي. حبيبي استودعتك بالله الذي لا تضيع ودائعه يا حبيبي يا روحي كنت و رح تضل احلى اشي بالدنيا ورح اضل زي ما بتحبني و ما حعمل شي ما بتحبه. والله حاسستك معي بس مش شايفتك بس حاسة فيك.

بتتزكر بس بستلك ايديك وقلتلك عمرك ما تحرمني منك. حبيبي كل الناس زعلانة وبتترحم عليك وبتقرالك وبتدعيلك وفي ناس فتحولك بيت اجر بمصر شايف قديه الله بحبك؟ الله يرضى عليك ويساهل عليك واشوفك بالجنة حبيبي. ما تنساني وتعالي بالحلم رح استناك. الله يرحمك.

ما تنسوا محمود من الدعاء والله لا يحرمكم من اي حدا عزيز ويخليلكم اهلكم واحبابكم. شكراً على كل كلمة وكل دعاء ساعدني و ريحني عشان رح يريحه. شكراً من قلبي