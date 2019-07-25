شاهدوا:كلب يضحي بحياته وآخر ببصره لإنقاذ طفلة من أفعى خطيرة

وطنا اليوم-عمان:التفطت كاميرات المراقبة في احد المنازل في الفلبين، لحظات لكلبين قدما صورة بطولية، بعدما ضحيا بحياتهما لانقاذ طفلة صغيرة من أفعى كوبرا خطيرة كادت ان تفتك بها.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست"، فان الافعى تسللت الى فناء منزل طفلة كادت ان تفتك بها لولا تدخل كلبين ، لانقاذ الطفلة التي كانت نائمة في سريرها.

وعلى الفور تدخل احد الكلبين فور مشاهدته للافعى للانقضاض عليها، لكنه لم يستطيع من الفتك بها، مما دفع بكلب آخر للهجوم على الافعى.

وبعد معركة عنيفة دامت نحو دقيقتين، استطاع الكلبان القضاء على تلك الكوبرا التي نفقت متأثرة بجراحها، ليلحقها بعد بضع دقائق الكلب الأبيض البالغ من العمر عامين عقب تسلل السم إلى جسده الصغيره، فيما أصيب صديقه ذي الأربع أعوام بالعمى جراء نفث السم على عينيه.

وقال والد الطفل: "كنت مع زوجتي في العمل وقد تركنا طفلتنا برعاية جليسة أطفال، وشعرنا بالدهشة والصدمة عندما رأينا الفيديو".

وأضاف: " نحن ممتنان كثيرا للكلبين الشجاعين، فقد أنقذا طفلتي الصغيرة من موت محقق، سأفتقد كلبي كثيرا".







