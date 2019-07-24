انتحار فتاة سعودية وشكوك في أن لعبة ببجي السبب

وطنا اليوم-عمان:شرعت أجهزة الأمن بمحافظة بيشة في السعودية، بالتحقيق في ظروف انتحار فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، تدور الشكوك حول أن سبب انتحارها لعبة "الببجي".

ونقلت صحيفة عكاظ، عن مقربين من أسرة الفتاة، قولهم إن عائلتها كانت خارج المنزل أثناء الحادثة، وكانت الفتاة برفقة شقيقتها الصغرى والعاملة المنزلية، إذ فقدتها شقيقتها بعد اختفائها المفاجئ، وعند البحث عنها وجدتها منتحرة بحبل ربطته حول عنقها في سلم يؤدي إلى سطح المنزل.

وأكدت أسرتها أنها لم تكن تعاني من أي أمراض نفسية أو عنف أسري.

ووجه والد الفتاة نصائح للآباء والأمهات، حذرهم فيها من خطورة الألعاب والتطبيقات الإلكترونية على الشباب والأطفال، مطالبا بأهمية مراقبة الأبناء والفتيات والتطبيقات التي يستخدمونها على الهواتف

يشار إلى أن عددا من الدول العربية شرعت في حظر لعبة الببجي، وفي مقدمتها الأردن رغم ما أحدثه قرار حظرها من جدل واسع.