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فيسبوك يحظر منشوراً لرسام كاريكاتير أردني بسبب ترمب
وطنا اليوم-عمان:أقدم موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، على حظر منشور لرسام الكاريكاتير الأردني عمر العبداللات .
وبحسب العبداللات، فان "فيسبوك" أبلغه في رسالة عبر حسابه، بانه تم حظر منشوره التي تحتوي كاريكاتيراً للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
واشار فيسبوك في رسالته بأن منشوره عن ترمب "رسمة الكاريكاتير" ، يتعارض مع معايير المجتمع.
وكان الرسام العبداللات قد نشر كاريكاتيراً عن ترمب مرفقاً اياه مع شعار "النازية"، مفادها أن ترمب يتحدث في وسائل التواصل الإجتماعي بلغة "النازية".
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