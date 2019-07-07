فيسبوك يحظر منشوراً لرسام كاريكاتير أردني بسبب ترمب

وطنا اليوم-عمان:أقدم موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، على حظر منشور لرسام الكاريكاتير الأردني عمر العبداللات .

وبحسب العبداللات، فان "فيسبوك" أبلغه في رسالة عبر حسابه، بانه تم حظر منشوره التي تحتوي كاريكاتيراً للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

واشار فيسبوك في رسالته بأن منشوره عن ترمب "رسمة الكاريكاتير" ، يتعارض مع معايير المجتمع.

وكان الرسام العبداللات قد نشر كاريكاتيراً عن ترمب مرفقاً اياه مع شعار "النازية"، مفادها أن ترمب يتحدث في وسائل التواصل الإجتماعي بلغة "النازية".







