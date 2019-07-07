 وطنا نيوز -زجاجات مياه مخالفة للآداب في الكويت
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زجاجات مياه مخالفة للآداب في الكويت
التاريخ : 21-07-2019 09:46:17 المشاهدات: 1231

وطنا اليوم-عمان:كشفت سلطات الجمارك العامة في دولة الكويت، عن مصادرتها لزجاجات مياه غازية مستوردة من الخارج كونها "مخالفة للآداب العامة".

وقالت الجمارك في تصريحات نقلتها صحيفة "الرأي" الكويتية: إن سبب مصادرة تلك الزجاجات يعود لكونها تُشبه الخمور المستوردة، وهذا منافياً للأداب العامة بدولة الكويت.

وأكدت الجمارك، أنها تحرت عن الحاوية التي كانت تحمل تلك الزجاجات، حيث تم ضبطها بعدما وصلت الى ميناء الشعيبة وتحتوي على بضاعة مخالفة ومنافية للآداب العامة، وهي عبارة عن زجاجات تشابه زجاجات المشروبات الروحية.

وأضافت الجمارك :" ان الشكل الخارجي للعبوة يثير اللغط لدى الجمهور، وإيحاء بالسماح بييع الخمور في الأسواق وهو ما يتعارض مع ديننا الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد للمجتمع الكويتي".


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