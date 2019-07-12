حقيقة مقتل مذيع بالجزيرة داخل شقته في الدوحة

وطنا اليوم-عمان:انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعة تفيد بمقتل مذيع قناة الجزيرة القطرية الاعلامي اللبناني حسن جمول داخل شقته في العاصمة الدوحة .

ونفى الاعلامي محمد كريشان وفاة زميله جمول حيث غرّد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي توتير : " حسن جمول حي يرزق ويقدم حاليا نشرة الأخبار، مع أنه عثر عليه مقتولا في شقته بالدوحة قبل أيام".

وارفق محمد كريشان تغريدته بصورة لزميله حسن جمول فيما انهالت التعليقات التي تتمنى السلامة لكليهما وتتساءل عن اصل تلك الشائعة .

وشخر احد المتابعين من الشائعة حيث نشر صورة لجمول اثناء اذاعته نشرة الاخبار وكتب : "متألق المرحوم دائما.. ربي يحفظه ويغفرله".