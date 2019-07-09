الرئيسية | منوعات أردنية تشارك بتصميم مطار سان فرانسيسكو

وطنا اليوم-عمان:شاركت مهندسة أردنية، في تصميم مطار سان فرانسيسكو الجديد. وشاركت المهندسة فاتن عبد الله، في تصميم المطار الذي يقع بولاية كاليفورنيا الأميركية والتي تعتبر أكثر الولايات سكانا وثالثها مساحة. ويبعد المطار عن وسط مدينة سان فرانسيسكو، نحو 21 كيلومترا، ويعتبر بوابة رئيسية للسفر إلى آسيا وما يعرف بمنطقة أوسترالاسيا وهو الأكبر في منطقة خليج سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا وثاني أكبر مطار في الولاية بعد مطار لوس أنجلس الدولي.

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