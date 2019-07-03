مقتل نجمة إنستغرام .. وصور الجريمة تملأ الإنترنت

وطنا اليوم-عمان:دأبت على نشر صور وتفاصيل حياتها، في عدد من المنصات الاجتماعية، واقامت صداقات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ما أدى إلى مقتلها، هذا ما حدث مع الفتاة الأمريكية بيانكا ديفينس، التي تبلغ 17 عاما.

ووصفت صحيفة "واشنطن بوست" الجريمة بالمروعة حيث أن الفتاة لديها شهرة على موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي، ولقت مصرعها على يد شاب تعرفت عليه منذ شهرين، والذي أراد إنهاء حياته بعد جريمة القتل ولكن الشرطة تمكنت من إنقاذه.

وقال الصحيفة إن المشتبه فيه براندون كلارك، 21 عاما نفذ الجريمة البشعة عن طريق طعنات في العنق، ثم قام بنشر صور جثتها في إحدى المنصات الإلكترونية الخاصة باللعب في الولايات المتحدة.

وحين فوجئ مرتادو منصة اللعب الإلكتروني "ديسكورد" بالصور الفظيعة والدامية للفتاة، بادروا إلى الاتصال بالشرطة في منطقة يوتيكا التابعة لولاية نيويورك.

وما إن حضرت الشرطة إلى موقع الجريمة حتى شرع الشاب في توجيه طعنات إلى نفسه، وعقب ذلك، تم حمله إلى المستشفى، وأجريت له عملية جراحية طارئة، ومن المرتقب أن يبدأ استجوابه وتوجيه تهم له فور تماثله للشفاء.

وحضر الصديقان، حفلا موسيقيا في مدينة نيويورك، مساء السبت الماضي، وعادا معا من الحدث الفني حوالى الساعة العاشرة ليلا، لكن خلافا نشب بينهما وأدى إلى الجريمة.