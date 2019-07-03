 وطنا نيوز -يجلس وحيدا .. ضجة بسبب صورة أمير قطر
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يجلس وحيدا .. ضجة بسبب صورة أمير قطر
التاريخ : 14-07-2019 12:11:17 المشاهدات: 1110

وطنا اليوم-عمان:أحدثت صورة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو يجلس وحيدا على طاولة في مقهى، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، صورة للشيخ تميم بن حمد، وهو يجلس وحيدا على طاولة في مقهى، من دون أن يشير إلى مكان هذا المقهى أو تاريخ تصويرها.

واكتفى شقيق أمير قطر، بنشر تعليق وحيد على تلك الصورة قائلا "حافظه ربي".
وأحدثت الصورة موجة كبيرة من التفاعل، عبر مواقع التواصل، حيث تداولها الآلاف، فيما قال البعض إنها تأتي خلال زيارة أمير قطر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
واختتم أمير قطر، زيارة إلى الولايات المتحدة التقى خلالها عدد من المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وكانت قطر قد أعلنت أن أمير البلاد سيبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدءا من يوم 9 يوليو/ تموز الجاري.
وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن أمير قطر سيبحث في الزيارة "أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم".
وأعلن البيت الأبيض، في يونيو/ حزيران، أن الزيارة ستتناول الروابط الاقتصادية والأمنية إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب. (وكالات)


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