 وطنا نيوز -عريس أردني ينقطع من البنزين خلال زفافه
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عريس أردني ينقطع من البنزين خلال زفافه
التاريخ : 12-07-2019 01:48:56 المشاهدات: 1687

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لعريس أردني انقطع من البنزين، خلال موكب زفافه في العاصمة عمان.

وبحسب ناشطون، فان العديد من أصدقاءه وبعض المارة في الطريق، قاموا بمساعدة العريس لتسيير مركبته، بعد توقف دام لنصف ساعة جراء انقطاعه من البنزين.

وأوضح الناشطون، ان فاعلي الخير قامو بتعتبئة البنزين له ، ثم أكمل فرحته بزفافه.


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