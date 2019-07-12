عريس أردني ينقطع من البنزين خلال زفافه

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لعريس أردني انقطع من البنزين، خلال موكب زفافه في العاصمة عمان.

وبحسب ناشطون، فان العديد من أصدقاءه وبعض المارة في الطريق، قاموا بمساعدة العريس لتسيير مركبته، بعد توقف دام لنصف ساعة جراء انقطاعه من البنزين.

وأوضح الناشطون، ان فاعلي الخير قامو بتعتبئة البنزين له ، ثم أكمل فرحته بزفافه.