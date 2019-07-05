 وطنا نيوز -الأردنية آلن تنجو من مذبحة نيوزيلندا
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الأردنية آلن تنجو من مذبحة نيوزيلندا
التاريخ : 11-07-2019 03:02:53 المشاهدات: 1256

وطنا اليوم-عمان: نجت الطفلة الأردنية آلن وسيم الساطي، من مذبحة مسجدي نيوزلندا، وغادرت المستشفى قبل ساعات.

ونشر والد الطفلة، وسيم الساطي، وهو أحد مصابي الحادثة، مقطع فيديو برفقة آلن، يعلن مغادرتهما المستشفى وعودتهما للمنزل بعد 4 أشهر من المذبحة.

وقال وسيم، في الفيديو، إنه بصدد المغادرة من المستشفى متوجها إلى المنزل في مدينة كرايستشيرش، وهي المدينة ذاتها التي وقعت فيها المذبحة.

وبدت آلن في الفيديو، بصحة ممتازة.


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