ملكة جمال العراق السابقة تدافع عن الاحتلال

وطنا اليوم-عمان:دافعت ملكة جمال العراق سابقا، سارة عيدان، بشدّة عن "الاحتلال" في مجلس حقوق الإنسان، وانتقدت حكومة بلادها لعدم دعمها لها بعد تلقيها تهديدات بالقتل بسبب صورة جمعتها مع ملكة جمال تل آبيب.

ودانت سارة التي مثلت العراق سابقا في مسابقة ملكة جمال الكون الدول العربية على انتقادها دولة الاحتلال وقالت إن العداء للدولة اليهودية متجذر في معاداة السامية.

وأجبرت عائلة سارة عيدان على مغادرة العراق بعد أن نشر صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي تجمعها بممثلة تل آبيب أدار غندلسمان في المسابقة التي أقيمت في لاس فيغاس عام 2017.

وردت عيدان على الانتقادات قائلة إن الصورة تبعث برسالة سلام، ثم قامت في العام الماضي بزيارة تل آبيب.

وانتقدت عيدان التي تقيم في الولايات المتحدة خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف العراق وموقفه في أعقاب نشرها للصورة وقالت: "طلب مني إزالتها وأجبرت على التنديد بالسياسات "الإسرائيلية". لقد تلقيت تهديدات بالموت.

منذ ذلك الحين لم أعد قادرة على العودة إلى وطني. لماذا فشلت الحكومة العراقية بالتنديد بالتهديدات، أو السماح لي بحرية التعبير".

وأضافت عيدان أن الصراع العربي مع الاحتلال ليس مبنيا على خلافات سياسية حقيقية وإنما "متجذر بعمق في أنظمة معتقدات معادية للسامية تدرس في الدول الإسلامية وأن الكراهية والتعصب يعززهما إعلام منحاز"، مشيرة إلى التغطية في الشهر الماضي للقتال بين الاحتلال وحركة حماس في غزة.

وتابعت: "لماذا لم يتحدثوا أبدا عن أن (منظمة حماس الإرهابية)، حسب وصفها، التي أطلقت أكثر من 700 صاروخ على المدنيين في تل آبيب في عطلة أسبوع واحدة... حماس استخدمت الفلسطينيين في غزة كدروع بشرية؟".

وختمت: "أود أن أذكر الدول العربية بأن مصالح مشتركة تربطها اليوم مع تل آبيب أكثر من تلك التي تربطها مع المليشيات الإرهابية. التفاوض على السلام لكلا البلدين ليس خيانة للقضية العربية بل خطوة حيوية لإنهاء الصراع ومعاناة الجميع".