شاهدوا : أفعى ضخمة ترن جرس باب أمريكية بعد منتصف الليل

وطنا اليوم-عمان:تفاجأت سيدة أمريكية، من ولاية تكساس، من مشاهدة أفعى ضخمة ترن جرس بابها في ساعة متأخرة من الليل.

وأفاد موقع ريتا الروسي عن موقع UPI الإخباري، أن المواطنة الأمريكية بليندا مونيز سمعت رنين جرس باب بيتها في الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الأحد 30 حزيران/ يونيو الماضي، وعندما ذهبت لفتح الباب رأت، من خلال كاميرا المراقبة، أفعى ضخمة تزحف على حائط البيت خلف الباب.

ويظهر على شريط الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة، ونشرته بليندا على الإنترنت، أفعى ضخمة تزحف ببطء أعلى الحائط وتضغط برأسها على جرس الباب.

وتأمل بليندا من خلال نشر هذا الفيديو أن تجعل الناس يتوخون الحذر من الثعابين في أيام الصيف الحارة.







