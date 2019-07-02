رقم صادم عن حالات الطلاق بالسعودية خلال شهر واحد

وطنا اليوم-عمان:يصوت مجلس الشورى السعودي، الاسبوع الجاري، على مقترح لتأسيس نظام مكافحة العنوسة والطلاق وذلك مع تصاعد معدلات الطلاق في المجتمع السعودي.

وبحسب ما نشرت صحيفة عكاظ السعودية، تم تسجيل 4500 حالة طلاق في شھر واحد الأمر الذي فرض على مجلس الشورى وضع تقرير للجنة الشؤون الاجتماعیة والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق على رأس أجندة اجتماعه لهذا الاسبوع.

وسجل مؤشر حكومي سعودي في منطقة مكة 711 حالة زواج لسعودیین مقابل 900 حالة طلاق، في حین بلغ عدد عقود النكاح في ذات المنطقة 2596 عقدا، كان الطرفان أو أحدھما غیر سعودي مقابل 228 حالة طلاق، فیما سجلت محاكم الریاض 722 عقد نكاح لسعودیین مقابل 969 صك طلاق، و2099 عقد نكاح كان الطرفان أو أحدھما غیر سعودي مقابل 107 صكوك طلاق.