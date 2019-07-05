 وطنا نيوز -ما حقيقة وفاة القاضي الذي حكم بإعدام صدام؟
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ما حقيقة وفاة القاضي الذي حكم بإعدام صدام؟
التاريخ : 05-07-2019 09:11:43 المشاهدات: 637

وطنا اليوم-عمان: نفى نجل القاضي العراقي رؤوف رشيد الذي حكم على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بالإعدام، الأنباء التي تحدثت عن وفاة والده، مؤكدا أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة.

وقال رنج رؤوف رشيد نجل القاضي رؤوف رشيد في تصريح لشبكة "رووداو" الإعلامية العراقية: "الأنباء التي تتحدث عن وفاة والدي في إحدى مستشفيات مدينة السليمانية، أخبار كاذبة وغير صحيحة، ووالدي يتمتع بصحة جيدة جدا".

ونشر القاضي العراقي رؤوف رشيد ينشر صورا التقطها الجمعة في منزله، ويؤكد أنه بصحة جيدة، بعد انتشار إشاعة خبر وفاته.

يذكر أن القاضي رؤوف، أصدر حكم الإعدام على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في الـ5 من أكتوبر 2006.


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