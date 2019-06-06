تحية لليهود من داخل الحرم المكي

وطنا اليوم-عمان: زعمت الخارجية الإسرائيلية، إنها تلقت تهنئة من أحد المعتمرين المسلمين من داخل الحرم في مكة المكرمة.

ونشرت صفحة إسرائيل تتكلم العربية، على "فيس بوك"، التابع للخارجية الإسرائيلية، صورة للكعبة وحولها يطوف معتمرون، وجزء من يد شخص مختف، تحمل كارت تهنئة يقول بالإنجليزية "يوم سبت مبارك"

وكتبت الصفحة تقول:" تلقينا من أحد الحجاج في مكة هذه الصورة وبها هذه التهنئة "يوم سبت مبارك" (شابات شالوم) موجهة إلى اليهود أو الإسرائيليين من قلب الحرم." واختتمت قائلة :" ‫هذه رسالة جميلة تعبر عن الأخوة والسلام"

وتلقت الصفحة عددا من التعقيبات كلها تتهكم على تلك المزاعم، وقالت رباب محمد حرش "شيلنا الختم اللي علي قفانا علي فكرة ...صدق الله بهت مضلون"

وكتب Yasser Mohamed "منذ زمن طويل تبول أحدهم فى بئر زمزم طلبا للشهرة . . فلا البئر تنجس ولا هو اشتهر .. هذا بفرض ان الصورة صحيحة