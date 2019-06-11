حبس بريطانية طلبت من زوجها القيام بأعمال المنزل

وطنا اليوم-عمان:قامت الشرطة بمقاطعة شمال يوركشاير الإنجليزية بإلقاء القبض على سيدة وحبسها لمدة 17 ساعة، بعد أن طلبت من زوجها مساعدتها في الأعمال المنزلية.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد فوجئت السيدة التي تدعى فاليري ساندرز (58 عاماً)، بوصول 4 ضباط وسيارتين تابعتين للشرطة لإلقاء القبض عليها، وذلك بعد أن اتهمها زوجها لاعب كمال الأجسام بـ«التحكم في سلوكه».

وقال الزوج الذي يدعى مايكل، والبالغ من العمر 58 عاماً أيضاً، أنها طلبت منه تنظيف المنزل بالمكنسة الكهربائية، وممارسة التمارين الرياضية بشكل أقل وكذلك التوقف عن التسوق من بعض المتاجر الكبيرة، التي اعتاد على شراء المواد الغذائية منها.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أشار مايكل إلى أنها كانت ترفض دائماً تناول الطعام الذي يقوم بإعداده، وأنه أصيب بالاكتئاب بسبب تصرفاتها، وأخبرها أنه يريد قتل نفسه، فما كان منها إلا أن ضحكت وطلبت منه «الذهاب والقيام بذلك»، وهو الأمر الذي نفته ساندرز.

وبعد حبسها لمدة 17 ساعة، تم قبول التماس قدمته ساندرز تؤكد فيه أنها لم ترتكب أي جرم، إلا أن محكمة «تيسايد كراون» البريطانية أصدرت أمراً تقييدياً مدته سنتان بحقها.