 وطنا نيوز -فتاة أوروبية تعتدي بالضرب المبرح على شرطي إماراتي
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فتاة أوروبية تعتدي بالضرب المبرح على شرطي إماراتي
التاريخ : 26-06-2019 11:08:19 المشاهدات: 1637

وطنا اليوم-عمان:اعتدت فتاة من جنسية أوروبية، على أحد أفراد الشرطة في أبوظبي، حيث تبين بعد التحقيق معها أنها الفتاة مخمورة.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة البيان الاماراتية، فإن محكمة جنايات أبوظبي الابتدائية نظرت بقضية اتهام امرأة من جنسية دولة أوروبية بشرب الخمر بدون ترخيص، والتعدي بالضرب على أحد أفراد الشرطة، وإحداث تلفيات في دورية الشرطة.

وخلال الجلسة، اعترفت المتهمة بشرب الخمر بدون ترخيص، فيما أنكرت تهمة التعدي على أحد أفراد الشرطة أثناء القبض عليها، وتهمة إحداث الضرر بدورية الشرطة والتي نتج عنها كسر جزئي في الزجاج الخلفي للمركبة، مشيرة إلى أنها لا تتذكر تفاصيل الواقعة حيث كانت غائبة عن الوعي تحت تأثير الخمر.

وتقدم دفاع المتهمة لهيئة المحكمة بتنازل الشرطي عن حقه لما بدر من موكلته، مؤكداً استعدادها لتحمل أية تكاليف نتيجة الأضرار التي لحقت بدورية الشرطة، مشيراً إلى أن المتهمة لم تستخرج تصريحاً لشرب الخمر، ملتمساً تكفيلها.

وعبرت المتهمة خلال الجلسة عن بالغ أسفها لما بدر منها بدون وعي وتحت تأثير الكحول، مشيرة إلى أنها تقيم داخل الدولة منذ أكثر من ست سنوات في أمان وسلام وتحترم قوانين الدولة، وليس لديها أي مخالفات أو قضايا سابقة، ملتمسة من المحكمة استخدام أقصى درجات الرأفة.


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