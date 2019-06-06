شاهدوا :هكذا عبرت سيارة إسعاف مظاهرة مليونية في هونغ كونغ

وطنا اليوم-عمان:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة مرور سيارة إسعاف خلال مظاهرات في مدينة هونغ كونغ بالصين.

وأظهر الفيديو الذي استغرق قرابة 33 ثانية فقط، شارعاً يوجد فيه أكثر من مليون شخص في أثناء مظاهرات بمدينة هونغ كونغ، وتقدمت فوراً سيارة إسعاف، ليفتح لها المتظاهرون الطريق بطريقة منظمة وبسرعة خيالية لم تتجاوز 33 ثانية، وفقاً لما نشره موقع Asiatimes الصينية.

وعند وصول سيارة الإسعاف، أشار الأشخاص في المقدمة بأيديهم إلى الأشخاص الموجودين في الخلف، للتنقل جانباً بطريقة منظمة، لإنشاء مسار لسيارة الإسعاف.

ولاقى الفيديو استحسان كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت jeffielam على تويتر: «واحد من أجمل المشاهد اليوم: بحرٌ من المتظاهرين يفسح الطريق لسيارة إسعاف على طريق هاركورت».

في حين قال MetPolSgt: «يعرفون جيداً كيف يحتجون بأدب».

وخرج عشرات الآلاف في هونغ كونغ إلى الشوارع، منذ الأحد 16 يونيو/حزيران 2019، للمشاركة في احتجاج على مشروع قانون مقترح يسمح بإرسال المشتبه فيهم إلى الصين لمحاكمتهم.







